Шицзячжуан, Китай, , 03:53 — REGNUM Провинция Хэбэй на севере Китая закупила почти 100 тыс. пар роликовых коньков для сельских школьников, сообщили в местном бюро спорта, передает агентство Синьхуа.

Более 1700 сельских учеников начальных школ получили роликовые коньки 4 декабря. Они помогут им получать уроки катания на коньках. Стоимость закупленных коньков составила более 20 млн юаней (около $3,06 млн).

По данным бюро спорта провинции, роликовые коньки настраиваются с помощью чипов и QR-кодов, которые можно сканировать с помощью смартфонов и получать данные о маршруте катания владельца, продолжительности и скорости езды, дабы тренеры могли предоставить целевые планы тренировок для каждого ребенка.

Катание на роликовых коньках рассматривается как хорошая замена конькобежному спорту, поскольку для него имеется больше площадок и возможностей для занятий.

Этот вид спорта продвигается в Хэбэе для развития зимних видов спорта с тех пор, как Пекин выиграл совместную заявку с городом Чжанцзякоу в Хэбэй на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.