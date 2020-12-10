Рамалла , , 03:46 — REGNUM В Палестине общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 118 тысячам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По его данным, за минувшие сутки в республике выявили 1883 инфицированных SARS-CoV-2. К настоящему времени в Палестине уже подтверждено 117 233 случая заражения новым коронавирусом.

Также за 9 декабря в стране скончались еще 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Палестине жертвами осложнений COVID-19 стали 984 человека.