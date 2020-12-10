Владивосток, , 03:41 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем днём ранее, выздоровели 186 пациентов, умерли пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 10 декабря в крае зарегистрировано 24 264 носителей коронавируса, из них выздоровели 16 987 приморцев, скончались от осложнений 267 пациентов.

До конца декабря 14 больниц Приморья получат 119 функциональных кроватей, ещё 11 — оснастят аппаратами ИВЛ (28 штук).

Как сообщало ИА REGNUM, в областной думе Сахалина семь сотрудников аппарата заразились коронавирусом. Роспотребнадзор принял решение закрыть зал для заседаний.