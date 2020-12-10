Нью-Йорк, США, , 03:19 — REGNUM Участие в вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа намерен принять генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

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Глава организации подчеркнул, что сделает это публично в период, когда вакцина станет доступна. Гутерреш призвал всех привиться от COVID-19. По его мнению, «вакцинация — моральный долг каждого» человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Антониу Гутерреш попросил страны G20 выделить $28 млрд на борьбу с пандемией коронавируса нового типа.

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