Южно-Сахалинск, , 03:16 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение рекомендовать работодателям сделать 31 декабря выходным днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Сообщается, что в соцсетях губернатору Сахалина Валерию Лимаренко поступило много обращений с просьбой объявить последний день года выходным. Правительство области рекомендовало предприятиям вместо 31 декабря отработать в субботу 26 декабря, а в последний день года дать жителям региона возможность подготовиться к торжеству.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 31 декабря нерабочим днём.