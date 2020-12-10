Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета не будет сертифицирована к применению в США ранее середины 2021 года. Об этом директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл 9 декабря сообщил в эфире телекомпании NBC.

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По его словам, стоимость вакцины, «которая эффективна, доступна в крупном объёме и легко доставляется», пока называть преждевременно. К настоящему времени заявленная ранее эффективность препарата на уровне около 90% была зафиксирована только в небольшой подгруппе добровольцев.

Напомним, что предварительные результаты масштабных клинических исследований оксфордской вакцины, опубликованные в ноябре, показали разброс эффективности вакцины в диапазоне от 62% до 90% в зависимости от режима дозировок при первом и втором введении.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия в 2021 году получит от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca 100 млн доз вакцины от нового коронавируса.

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