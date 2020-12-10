Багдад, , 03:11 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 1735 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 569 873. Также за 9 ноября в стране скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в Ираке умер 12 501 человек.

Отмечается, что уже в Ираке выписались с выздоровлением 499 846 пациентов. При этом в стране провели 3 769 232 теста на выявление коронавирусной инфекции.