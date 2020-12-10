Пекин, , 03:09 — REGNUM Один из ведущих девелоперов недвижимости Китая China Evergrande Group сообщил о росте объемов продаж недвижимости в прошлом месяце, сообщает агентство Синьхуа.

Контрактные продажи компании в ноябре составили 46,07 млрд юаней (около $7,03 млрд), что на 24,3% выше в годовом исчислении. В то же время контрактные продажи в пересчете на площадь пола выросли на 31,7% в годовом исчислении до 5,09 млн кв. метров за тот же месяц.

За первые 11 месяцев года контрактные продажи девелопера China Evergrande Group достигли 678,66 млрд юаней, что на 16,9% выше, чем за аналогичный период годом ранее.