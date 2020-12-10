Пекин, , 03:03 — REGNUM За последние два года в Китае выросла доля уголовных дел, которые рассматривались в рамках системы просьб о снисхождении, сообщили китайские власти, передает 8 декабря агентство Синьхуа.

Среди общего числа подсудимых, преследуемых с января по октябрь текущего года, 83,27% проходили по данной системе и получили более мягкие наказания за их преступления, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР.

Среди всех этих случаев, суд принял 93,47% предложенных органами прокуратуры приговоров. Отмечается, что с января 2019 года по октябрь текущего года было принято 89,52% предложений о вынесении приговора.

Число принятых предложений о вынесении приговоров также растет, отметили в прокуратуре. В 2016 году Китай начал пилотную реформу введения мягких наказаний для тех, кто признает свою вину и принимает наказания в Пекине и 17 других регионах.