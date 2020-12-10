Харбин, Китай, , 02:32 — REGNUM Ежегодное соревнование, призванное ускорить инновации и предпринимательство среди китайских студентов в сфере высшего и профессионального образования, завершилось в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине на северо-востоке Китая, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Всего 179 тыс. предпринимательских проектов из 2786 образовательных институтов со всей страны приняло участие в соревнованиях, которые стартовали в июне, сообщили в ЦК Коммунистического союза молодежи Китая, который выступил спонсором мероприятия.

Кандидатские проекты были поделены на пять категорий, специализирующихся на научных инновациях, борьбе с бедностью, городским управлением, защите экологии и культурном творчестве.

Чжэцзянский университет выиграл конкурс. Некоторые мероприятия, включая финал, были проведены онлайн в этом году. В мероприятии приняли участие более 6 млн человек.