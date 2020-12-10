Чэнду, Китай, , 02:10 — REGNUM В столице провинции Сычуань городе Чэнду за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19 в рамках общегородского тестирования на вирус, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Директор муниципальной комиссии здравоохранения Чэнду Се Цян заявил, что 433 человека, находившихся в тесном контакте с ранее заболевшими, были обследованы. Было взято 344 теста, из которых 338 дали отрицательный результат, в то время ка костальные результаты пока неизвестны.

Тесты на коронавирус в городе были взяты у 739 000 человек, причем у 483 800 из них они были взяты 9 декабря. Тесты на нуклеиновые кислоты были взяты у 399 300 людей, и все они дали отрицательный результат на COVID-19, сказал Се.

С тех пор как кластер заболевания был зарегистрирован в 7 декабря, в городе было собрано в общей сложности 630 проб окружающей среды на вирус, из которых 14 были положительными и 553 — отрицательными. Остальные результаты еще не опубликованы.