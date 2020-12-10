Бразилиа, , 02:02 — REGNUM Медицинские службы Бразилии зарегистрировали в стране уже 5,9 млн случаев выздоровления среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на своем сайте сообщает министерство здравоохранения страны.

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При этом число выявленных фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 6 728 452, увеличившись за сутки на 53 453. Кроме того, за 24 часа в республике подтвердили 836 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19. С начала пандемии в Бразилии по этой причине скончались 178 995 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря, по сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире количество зафиксированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 возросло до 67 530 912.

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