Чжэнчжоу, Китай, , 01:58 — REGNUM В пяти пробах, взятых с импортной замороженной рыбы, был обнаружен новый коронавирус в центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Город Хэби начал тестирование партии волосохвоста, импортированного из Индии после того, как город Линьфэнь соседней провинции Шаньси выявил вирус в той же партии замороженных продуктов, сообщила заместитель директора комиссии здравоохранения Хеби Ши Баошэн.

Рыба не попала на рынок и была опечатана, сказала она. Соответствующие объекты, включая холодильный склад, были временно закрыты и продезинфицированы. По словам Ши, все люди, связанные с товаром или контактировавшие с ним, дали отрицательный результат на вирус.