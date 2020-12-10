Амман, , 01:54 — REGNUM В Иордании общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 250 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По его данным, в королевстве за 9 декабря выявили 3088 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, в Иордании с начала пандемии подтверждено 250 219 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 44 пациента с COVID-19.

Отмечается, что в Иордании уже выздоровели 202 058 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 3206 с болезнью не справились и скончались.