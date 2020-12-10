Сараево, , 03:56 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 9 декабря за последние 24 часа было подтверждено 1 296 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 59 человек скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Заражение было подтверждено у 885 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 370 жителей Республики Сербской.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 93 700 случаев заражения коронавирусом.