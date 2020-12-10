Чэнду, Китай, , 01:49 — REGNUM Полиция провинции Сычуань на юго-западе Китая выписала административный штраф мужчине, обвиняемому в распространении личной информации о пациентах с COVID-19 в интернете, что провоцировало преследование потерпевших, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Отделение Бюро общественной безопасности Чэнду в городе Чэнхуа сообщило, что мужчина по фамилии Ван опубликовал в социальных сетях фотографию, содержащую идентификационную информацию и ежедневные перемещения женщины по фамилии Чжао, у который был выявлен COVID-19.

Полиция заявила, что вторжение Вана в частную жизнь других людей вызвало пагубные последствия и что Ван признался в своих противоправных деяниях. В заявлении не упоминается точный характер административного наказания, которое может варьироваться от штрафа до задержания.