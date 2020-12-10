Оттава, , 01:46 — REGNUM Использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, на территории Канады одобрило канадское министерство здравоохранения, сообщается на странице ведомства в Twitter.

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В заявлении минздрава отмечается, что препарат соответствует всем «требованиям безопасности, эффективности и качества».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада начнет вакцинацию жителей против COVID-19 в течение недели. Для этого в стране ожидают первую партию вакцин от Pfizer. Глава правительства отметил, что Оттава рассчитывает получить от фармкомпании до конца года не менее 249 тысяч доз этой вакцины.

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