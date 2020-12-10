Подгорица, , 03:32 — REGNUM В Черногории 9 декабря за последние 24 часа, согласно 1 470 проведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 454 новый случай коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

9 декабря в институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 6 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 94 года, а самому младшему 43 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 39 607, а количество скончавшихся составляет 556 человек с начала 2020 года.