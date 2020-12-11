Белград, , 08:02 — REGNUM В Сербии 9 декабря за последние 24 часа, согласно 22 316 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 7 804 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 54 человек скончались. К аппаратам-ИВЛ подключено 289 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 241 831, а количество смертельных случаев выросло до 2 116 человек.

Президент Сербии Александр Вучич 9 декабря заявил: «Темпы роста числа новых случаев заражения не спадают. Мы поддерживаем здравоохранение в таких тяжёлых условиях»