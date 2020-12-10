Минск, , 01:01 — REGNUM Власти Белоруссии решили закрыть гражданам выезд из страны в связи пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее решение правительства опубликовано на республиканском правовом интернет-портале.

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«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — гласит документ.

Отмечается, что выезд будет закрыт только через наземные пограничные пункты пропуска. Решение правительства Белоруссии должно вступить в силу через 10 дней. При этом в документе предусмотрены и исключения. В частности, выезд из Белоруссии могут разрешить, если он вызван чрезвычайными обстоятельствами или связан с обеспечением национальных интересов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 декабря в Белоруссии выявили более 152,4 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. Уже выздоровели почти 130 тыс. человек, еще 1230 с болезнью не справились и скончались.

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