Прага, , 00:42 — REGNUM Парламент Чехии продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 23 декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Законопроект поддержали большинство депутатов чешского парламента. За продление режима ЧС проголосовали 53 члена парламента, еще 36 высказались против.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Чехии вступило в силу решение правительства о сокращении времени работы общепитов для противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции. Также в стране запретили распивать спиртное на улице и продавать алкоголь на рынках и базарах.