Стокгольм, , 00:52 — REGNUM Церемонии в честь лауреатов Нобелевских премий, в этом году из-за коронавируса получивших награды у себя на родине, пройдут в столицах Швеции и Норвегии в день памяти Альфреда Нобеля, скончавшегося 10 декабря 1896 года.

Большинство мероприятий традиционной Нобелевской недели в 2020 году из-за пандемии проходят онлайн. Все лауреаты премии из Великобритании, Германии, США и Италии свои золотые медали и дипломы ранее уже получили в своих странах при участии шведских посольств.

На церемониях в Золотом зале ратуши Стокгольма и Университета Осло по случаю вручения Нобелевских наград 2020 года будет присутствовать ограниченное число участников. Записанные ранее презентации и трансляции с церемоний будут передавать шведский телеканал SVT и норвежский NRK.

Напомним, что в текущем году Нобелевскую премию получили 11 человек и одна организация — премия мира была присуждена Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Нобелевский комитет в Стокгольме объявил лауреатов премии в области физиологии и медицины за 2020 год.

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