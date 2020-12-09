Мурманск, 9 декабря 2020, 23:10 — REGNUM В Мурманске в День Героев Отечества открыли памятник героям Великой Отечественной войны — оленеводам. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Напомним, оленетранспортные батальоны были сформированы в ноябре 1941 года. Защищали северные рубежи оленеводы из Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа. Всего с помощью оленей с линии фронта эвакуировали более 10 тысяч человек и 160 самолетов, доставлено по бездорожью 17 тысяч тонн боеприпасов, около 8 тысяч военнослужащих и партизан переправлено для выполнения боевых заданий.