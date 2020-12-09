Иерусалим, , 22:15 — REGNUM Вакцинация от короравирусной инфекции в Израиле начнётся 27 декабря, написал 9 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Нетаньяху «Мы начнём вакцинацию в Израиле 27 декабря».

По его словам, ежедневно в стране будут вакцинировать 60 тысяч человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильский минздрав в начале декабря распространил информацию, согласно которой за полтора месяца в Израиле будут вакцинированы от коронавируса 20% всех граждан.

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