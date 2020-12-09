Москва, , 21:55 — REGNUM Снаряд времён Великой Отечественной войны был обнаружен 9 декабря на стройке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, опасная находка была обнаружена в районе дома №11 по улице 3-я Карачаровская в Нижегородском районе столицы.

«В ходе проведения строительных работ обнаружен предмет, напоминающий снаряд времен Великой Отечественной войны», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на место для проверки прибыли представители служб города.

Как передавало ИА REGNUM, накануне миномётная мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена на мусорном полигоне в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе.

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