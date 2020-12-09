Анкара, , 21:25 — REGNUM В Турции 9 декабря за последние 24 часа, согласно 204 411 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 6213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 217 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 558 517, смертельных случаев — до 15 531.

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 9 декабря в профиле в социальной сети написал: «Число случаев заражения в Хатае, Адане, Самсуне, Анталье, Мерсине и Орде продолжает расти. Наши больницы испытывают огромную нагрузку».

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