Анкара, , 21:02 — REGNUM Турция не отказывалась от закупки российской вакцины против COVID-19, заявил 9 декабря журналистам министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, российская вакцина только начала проходить принятую в Турции лабораторную практику по токсикологии

«Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — сказал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий телеканал Haberturk, ссылаясь на Коджу, сообщил, что Анкара отказалась от планов закупать российскую вакцину, так как та якобы не соответствует лабораторной практике.

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