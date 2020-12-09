Архангельск, , 20:56 — REGNUM Власти Архангельской области продлят налоговые льготы бизнесу и введут дополнительные меры поддержки предпринимателей, пострадавших в период пандемии.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в областное собрание направлен законопроект, предлагающий продлить действие уже принятого решения о льготной ставке УСН на весь 2021 год. То есть, при применении схемы «доходы минус расходы» по упрощенной системе налогообложения налоговая ставка останется на уровне 8%. При этом по схеме «доходы» ставка также останется пониженной — 4%;

Кроме того, правительство региона собирается расширить возможности применения предпринимателями патентной системы налогообложения.

«Для того чтобы этот переход для большего числа предпринимателей был максимального комфортным, к действующему перечню из 65 видов деятельности по льготе на ПСН добавляем еще 22, итого таких видов будет 87. Здесь же предлагаем увеличить площадь залов торговли и общепита, которые попадают под ПСН, с 50 до 150 кв. м», — пояснил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram.

Очередная сессия регионального парламента состоится 16 декабря.