Архангельск, , 20:25 — REGNUM В Архангельской области усилили охрану лесов от незаконных рубок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Во всех лесничествах государственные лесные инспекторы начали активное патрулирование лесных массивов в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора. К рейдам будут подключены сотрудники правоохранительных органов и муниципалитетов региона. Проверки продлятся до конца года.

Напомним, за срубленные деревья законодательством предусмотрен штраф: от трех тысяч рублей — для граждан и до двухсот тысяч рублей — для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области 31 декабря объявили выходным днем.