Москва, , 20:06 — REGNUM Новое патриотическое граффити, созданное активистами «Волонтёрской Роты Боевого братства» проекта «Город героев Москва», украсило 9 декабря район Москвы Внуково.

Патриотическое граффити во Внуково Пресс-служба Движения «Волонтерская рота»

На торжественном открытии новой культурной точки района собрались волонтёры и представители Управы района Внуково.

«В современном мире мы должны бороться за внимание молодежи, нетривиальными способами вовлекать ее в изучение истории, используя современные методы. Создание подобных патриотических граффити — важное направление работы по патриотическому воспитанию молодежи. Красивые, яркие рисунки не только радуют глаз, но и побуждают жителей к изучению истории своего народа, героических подвигов личностей, Героев нашей страны», — прокомментировал событие Лидер Движения «Волонтёрская Рота» Антон Демидов.

На рисунке художник запечатлел старшего лейтенанта, женщину-медика времён Великой Отечественной войны с фронтовыми наградами, и подписью: «Медики. Герои тогда, Герои сейчас», которая, по задумке авторов, символизирует преемственность поколений.

Это уже третье масштабное граффити во Внуково. Рисунки создаются в рамках проекта «Стрит-арт мастерская «Образ Победы», руководителем которого является федеральный координатор «Волонтёрской Роты» Серафим Иванов.

Данный рисунок был создан при непосредственном участии профессионального художника Даниила Гребенщикова.