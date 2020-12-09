Екатеринбург, , 20:05 — REGNUM Ленинский райсуд Екатеринбурга принял иск бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова к экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Соответствующая информация размещена на сайте инстанции.

Как пишет Накануне.Ru, предварительное заседание назначено на 28 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев ранее был осуждён за получение взятки. А ранее он дал следователям показания на бывших и нынешних чиновников Челябинска и области, в том числе и на Гаттарова. Последний со своей стороны подал иск о защите чести и достоинства. Также ответчиком является учредитель одного из информагентств.

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