Москва, , 19:59 — REGNUM Торгово-промышленная палата РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства подписали соглашение о сотрудничестве, а рамках которого основным предметом взаимодействия между структурами станет работа над «спорными отечественными законами, касающимися лесного хозяйства страны». Об этом заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин по окончанию церемонии подписания документа.

Соглашение было подписано на базе Торгово-промышленной палаты в Москве. Со стороны Рослесхоза подпись под документом поставил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Президент ТПП РФ рассказал, что одними из главных целей соглашения, кроме доработки «лесного» законодательства, являются совершенствование государственного управления лесами, а также прогнозирование и устранение рисков, связанных с потерями лесных ресурсов от пожаров и других факторов. Не снята с повестки и экологическая составляющая — ей уделено особое внимание.

Отмечается, что соглашение по своей сути «является продолжением реализации основополагающего документа для отрасли — Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года».

«В работе над ней приняли активное участие эксперты профильного Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе. Именно здесь, в стенах нашей палаты прошли обсуждения проекта Стратегии совместно с экспертно-консультативным советом при Комитете Совета Федерации с участием сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы», — сказал Катырин.

По мнению главы ТПП РФ, в ходе реализации положений соглашения надо обратить внимание на проблему нелегальных рубок и так называемых «черных лесорубов». Он посетовал на то, что это национальное бедствие победить пока не удается, не смотря на все принятые меры, которые в основном носили запретительный и ограничительный характер.

Катырин считает, что в результате этих мер пострадали и продолжают страдать не «черные лесорубы», а легальный и ответственный бизнес. Стороны сошлись во мнении, что бороться с нелегальным лесопользованием нужно не только запретами и ограничениями, а и облегчением легального доступа малого и среднего бизнеса к лесным ресурсам, мерами экономического стимулирования, повышения его роли в социально-экономическом развитии лесных поселков.

Глава ТПП РФ напомнил также, что первое соглашение Палаты и Рослесхоза было заключено в 2010 году. Теперь принята и подписана новая, усовершенствованная редакция документа с учетом новых реалий.

Сергей Аноприенко, в свою очередь, выразил уверенность в том, что совместная работа позволит правильно реализовать огромный экономический и экологический потенциал лесов России.