Москва, , 19:54 — REGNUM В Москве 10 и 11 декабря пройдет научно-методический форум организаторов здравоохранения «Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства» в рамках Российской недели здравоохранения. В 2020 году в рамках масштабной деловой программы прозвучит более 150 докладов от ведущих специалистов Москвы по ключевым вопросам реагирования всех профильных медицинских служб на вызовы новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мероприятия.

Форум откроется пленарным заседанием, в ходе которого участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием глобального здравоохранения, инновационные управленческие практики и эффективность международных коопераций в медицинской сфере, представят свои кейсы и результаты исследований.

С докладами выступят ведущие российские и иностранные эксперты. Среди них — специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, начальник Департамента политики в области здравоохранения Лондонской школы экономики и политических наук Алистер МакГир, вице-президент ElsevierGlobal Марат Фатхуллин, директор Биомедицинского кластера «Сколково» Наталья Полушкина и директор Представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Помимо этого, исполнительный директор Практики здравоохранения PwC в России Мониш Арора представит результаты сопоставительных исследований в здравоохранении мегаполисов в контексте влияния экономики на медицину.

«Москва старается и активно развивается. Многие инициативы, включая обновление и создание современной медицинской инфраструктуры, активную цифровизацию, внедрение стандартов безопасного лечения пациентов, к примеру, JCI, бережливое производство, активно развивающийся московский медицинский кластер, являются хорошим знаком для будущего развития cross border healthcare», — сказал Арора.

Научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев выступит с докладом о независимой оценке безопасности и эффективности вакцины «Спутник V»: «В нашей стране стартовал важнейший для сохранения общественного здоровья этап борьбы с коронавирусной инфекцией — массовая вакцинация населения. В медиасреде и социальных сетях началась «информационная война» сторонников и противников вакцинации. В этой связи очень важно доступно донести до организаторов здравоохранения всю объективную информацию о безопасности и эффективности используемого препарата».

Программа форума также включает проведение 32 профильных секций по ключевым направлениям московской медицины. Среди них — переформатирование анестезиолого-реанимационной службы Москвы в режиме борьбы с COVID-19, терапевтическая служба в эпоху пандемии, современные организационные технологии лабораторной диагностики, актуальные вопросы в онкологии, нейрохирургии, организация медицинской помощи детям в условиях пандемии COVID-19 в Москве, современные подходы терапии бронхиальной астмы и многое другое.

В рамках профильных секций выступят главные врачи медицинских организаций Москвы, а также главные внештатные специалисты. Они подробно ответят на вопросы, удалось ли столичному здравоохранению работать в эпоху пандемии «как единый организм», как отразился 2020 год на эффективности и доступности плановой медицинской помощи для населения, какие инновации появились в столичном здравоохранении, и возможно ли масштабировать их для субъектов РФ и других стран мира.

Профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, главный уролог Минздрава РФ, заведующий кафедрой урологии Дмитрий Пушкарь отметил, что форум объединяет людей, которые сегодня являются самыми ответственными за результат и создают эффективную систему здравоохранения: «Наша секция в форуме организаторов здравоохранения затрагивает самые важные аспекты ежедневной деятельности урологической службы. Здесь традиционно выступают эксперты, которые вовлечены, с одной стороны, в ежедневную помощь пациентам, а с другой стороны — в совершенствование оказания медицинской помощи в целом. Это все урологи и урогинекологи, гинекологи, онкологи. Именно совместной работе этих ответственных сторон и клиническому результату посвящена наша секция».

Форум пройдет 10 и 11 декабря 2020 года в онлайн-формате. Организаторами мероприятия выступают Департамент здравоохранения города Москвы и Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы. Участие в Форуме бесплатное — на каждый из дней необходима отдельная регистрация. При участии в форуме можно получить баллы НМО. Контроль присутствия осуществляется с помощью регистрации учетной записи и User ID. Минимальное активное время подключения к конференции для начисления баллов — 320 минут.