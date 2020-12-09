Лиссабон, , 19:52 — REGNUM Глава Службы по делам иностранцев и границы Португалии (SEF) Криштина Гатоэс ушла в отставку из-за скандала, связанного с убийством в аэропорту Лиссабона украинского гражданина, 9 декабря сообщает агентство Reuters.

40-летний Игорь Хоменюк скончался в марте в следственном изоляторе аэропорта, куда он был доставлен после того, как попытался проникнуть в Португалию без визы и отказался сесть на обратный рейс.

Смерть украинца вызвала скандал, который продолжается несколько месяцев. В убийстве были обвинены трое сотрудников SEF — по версии следствия, они забили Хоменюка телескопическими дубинками.

Правозащитники отмечают, что жестокое обращение в следственных изоляторах SEF является распространенным явлением, и отставка должна «сопровождаться структурными изменениями» ведомства.

«Преступление, совершенное против гражданина Украины, не было единичным случаем» , — заявил руководитель португальского отделения Amnesty International Педру Нету.

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