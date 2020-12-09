Ижевск, , 19:50 — REGNUM За амбулаторными пациентами, которые страдают хроническими заболеваниями, будут вести ежедневное наблюдение в удалённом режиме. Контроль состояния будет осуществляться посредством телефонной связи, сообщает региональный оперативный штаб.

Специалисты консультационного центра уточняют самочувствие пациента, принимает ли он медикаментозное лечение, есть ли на данный момент симптомы ОРВИ. В случае наличия симптомов информация передается в поликлинику.

В первую очередь наблюдение будут осуществлять за гражданами с сахарными диабетом старше 65 лет, таких пациентов в республике насчитывается около 7 тыс. человек. Также будет вестись наблюдение за пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

До настоящего момента все медучреждения республики составили списки пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, единый медицинский консультационный центр в республике начал работу в первой декаде октября на фоне роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, а также нехватки врачей. На момент открытия в кол-центре работали 35 человек, в дальнейшем число сотрудников планировалось увеличить еще на 50 человек.