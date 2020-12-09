Ростов-на-Дону, , 19:48 — REGNUM Ростов-на-Дону может перенять опыт Волгограда в сохранении уникального дома, расположенного на улице Станиславского, 39. В качестве примера ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко привёл дом Павлова в городе-герое.

«Здание уникально. Оно построено в 1901 году. Это редчайшее для Ростова строение, на котором сохранились следы от пуль и снарядов времён Великой Отечественной войны. Конечно, просто снести его было бы неверным решением. Но и сохранять аварийный объект в центре города тоже опасно. На встрече с участниками общественных организаций мы искали компромисс. Один из вариантов — частично сберечь фасад здания. Похожие примеры уже есть в нашей стране. Один из самых известных — дом Павлова в Волгограде», — написал градоначальник в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что грядущий снос ветхого дома на улице Станиславского в Ростове-на-Дону вызвал общественный резонанс. За сохранение постройки выступили депутаты, поисковики и неравнодушные горожане. Фасад доходного дома Науменко хранит память о героической обороне города и является одним из символов стойкости и мужества ростовчан.

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