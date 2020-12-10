Москва, , 00:24 — REGNUM Заявление директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, вызвало негодование в сети. Граждане оставили свои комментарии 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Вакцинация Kraszdrav.ru

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"Заявления о запрете алкоголя после прививки могут привести к замедлению вакцинации населения как минимум до конца новогодних праздников. Может это сознательное действия чиновников, что бы свалить ответственность за низкие темпы вакцинации на людей, а не на нехватку вакцины?», — написал пользователь под псевдонимом «Цезарь».

Многие пользователи пришли к выводу, что ответственные должности, которые должны заниматься борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции, отданы гражданам, имеющим сомнительное отношение к медицине.

«История повторяется, как с масками и перчатками. Попова велела носить, а все умные люди стали писать и говорить, что не нужно этого делать, так как просто бестолку. Тоже самое и с алкоголем. Голикова (экономист по образованию) и Попова не то, что рекомендуют, говорят, что под запретом алкоголь после прививки аж на 42 дня. И опять «умные» головы всё опровергают. Когда это цирк закончится и все, от кого что-то зависит, будут выполнять свою работу по специальности?», — задаётся вопросом Марина М.

Некоторые предположили, что запрет на употребление алкоголя после вакцинации может говорить о недостаточной осведомлённости ответственных лиц. Ряд граждан даже прибегнул к конспирологическим теориям.

«Или госпожа Попова, которая является главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, не владеет ключевой информацией о свойствах вакцины от коронавируса, и тогда это её полное служебное несоответствие. А это ставит под сомнение остальные её заявления и решения. Или госпожа Попова намеренно давала заведомо ложную информацию о свойствах вакцины, тем самым ставя под удар государственную программу вакцинации населения против коронавируса», — считает Откорней Д.

Отдельные граждане выразили точку зрения, согласно которому и Голикова и Попова попросту решили лишний раз позаботиться о здоровье населения, придя к выводу, что употребление алкоголя может в целом нанести ущерб организму, которому следует вырабатывать антитела для борьбы с коронавирусом.

«Ну, Попова и Голикова вряд ли желали народу зла. Чрезмерное употребление алкоголя нарушает в нашем организме вообще всё: работу иммунной системы, печени, почек, мозга, репродуктивной системы», — поделилась мнением Ася Л.

Напомним, 9 декабря директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя.