Архангельск, , 19:43 — REGNUM В Архангельской области выходной день будет перенесен с 26 на 31 декабря. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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«Больше 70 тысяч человек приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря. Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31 декабря был выходным. Именно поэтому только что подписал соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное решение приняли власти 16 регионов: Мурманской, Белгородской, Костромской, Владимирской, Орловской, Курской, Рязанской, Томской, Волгоградской, Мурманской и Вологодской области, Камчатского и Ставропольского края, Татарии, Чувашии, Крыма и Севастополя.