Рим, , 19:38 — REGNUM

По данным на вечер среды, 9 декабря, в Италии умерли 61 739 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 499 (днем ранее — на 634), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 997 895 человек, за сутки этот показатель увеличился на 39 266 (днем ранее — на 25 497).

Число подтвержденных носителей выросло на 12 756 (днем ранее — на 14 842). Сокращение числа выявленных случаев связано при этом не с улучшением ситуации, а с пропорциональным снижением числа проведенных тестов.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 770 149 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены 710 515 человек — на 27 010 меньше, чем днем ранее.