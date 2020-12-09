Москва, , 19:07 — REGNUM В среду, 9 декабря, стартовал национальный финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финал кубка проходит сразу на 5 площадках в разных городах России: в РАНХиГС в Москве, в городских «Точках кипения» в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге («Ельцин-центр») и Санкт-Петербурге, а также в корпоративном университете правительства Нижегородской области.

Всего на отборочный этап проекта было подано 120 632 заявки. За место в финале кубка в окружных соревнованиях боролись 1165 студентов, и только 157 из них стали финалистами. Цель кубка «Управляй!» — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

В финале кубка студенты будут соревноваться в управлении виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период будут принимать по 75 управленческих решений и планировать не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений «мягкие» навыки (soft skills) студентов будут оценивать приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей.

Также студентам предстоит пройти тестирование навыков и компетенций для получения индивидуальной оценки (включает в себя два задания) и пройти экспертную оценку навыков публичных выступлений. По итогам всех испытаний будут определены победители третьего сезона кубка.

«В ближайшие два дня 157 студентов из 91 вуза и колледжа нашей страны будут бороться за звания победителей кубка. К слову, впервые в финал кубка вышли два студента, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Имена победителей мы назовём уже завтра, 10 числа. Все они получат возможность пройти обучение по эксклюзивной программе развития управленческого потенциала, которую проведет РАНХиГС», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он добавил, что среди регионов-лидеров по числу финалистов кубка: Санкт-Петербург — 19 студентов, Москва — 16, Приморский край — 13, Свердловская область — 10, Нижегородская область — 9. Всего в финальных мероприятиях кубка представлены участники из 48 регионов страны.

Полуфиналы проходили в новом очно-заочном формате. Всего они проходили на 28 площадках в 25 субъектах России, 20 из которых были организованы при поддержке сети свободных пространств для ведения коллективной работы «Точка кипения», входящих в состав экосистемы Агентства стратегических инициатив.

По итогам полуфинальных мероприятий в каждом регионе были определены списки лучших студентов по федеральным округам, а также отдельно в Москве и Санкт-Петербурге, а именно: Центральный — 21, Приволжский — 19, Сибирский — 17, Уральский — 17, Дальневосточный — 16, Южный — 14, Северо-Кавказский — 9, Северо-Западный — 9, а также Санкт-Петербург — 19 и Москва — 16.

Руководитель кубка по менеджменту «Управляй!», директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко отметил:«В этом году формат финала также претерпел небольшие изменения. Мы его проведём в очном формате, но участники будут распределены по 5 основным площадкам в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В личную оценку участника на полуфинале добавится новый формат тестирования и публичное выступление перед приглашёнными экспертами».

Новинкой третьего сезона кубка стала образовательная составляющая — она не влияет на результаты в конкурсе, но помогает студентам лучше подготовиться к заданиям. Последний образовательный дистанционный этап в этот раз проходит после отборочного и представляет из себя серию обучающих вебинаров с экспертами. В предыдущих вебинарах своими секретами делились победители и финалисты флагманского конкурса платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» — и представители крупных компаний.

Кубок поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат. Так, у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практике. Практику в таком формате прошли уже 639 студентов из 9 вузов по всей стране.

Кубок позволяет студентам и недавним выпускникам вузов развить личные и профессиональные компетенции, получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний, получить наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России», принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Цель Кубка «Управляй!» — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».