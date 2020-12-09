Москва, 9 декабря 2020, 19:07 — REGNUM В среду, 9 декабря, стартовал национальный финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финал кубка проходит сразу на 5 площадках в разных городах России: в РАНХиГС в Москве, в городских «Точках кипения» в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге («Ельцин-центр») и Санкт-Петербурге, а также в корпоративном университете правительства Нижегородской области.
Всего на отборочный этап проекта было подано 120 632 заявки. За место в финале кубка в окружных соревнованиях боролись 1165 студентов, и только 157 из них стали финалистами. Цель кубка «Управляй!» — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.
В финале кубка студенты будут соревноваться в управлении виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период будут принимать по 75 управленческих решений и планировать не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений «мягкие» навыки (soft skills) студентов будут оценивать приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей.
Также студентам предстоит пройти тестирование навыков и компетенций для получения индивидуальной оценки (включает в себя два задания) и пройти экспертную оценку навыков публичных выступлений. По итогам всех испытаний будут определены победители третьего сезона кубка.
Он добавил, что среди регионов-лидеров по числу финалистов кубка: Санкт-Петербург — 19 студентов, Москва — 16, Приморский край — 13, Свердловская область — 10, Нижегородская область — 9. Всего в финальных мероприятиях кубка представлены участники из 48 регионов страны.
Полуфиналы проходили в новом очно-заочном формате. Всего они проходили на 28 площадках в 25 субъектах России, 20 из которых были организованы при поддержке сети свободных пространств для ведения коллективной работы «Точка кипения», входящих в состав экосистемы Агентства стратегических инициатив.
По итогам полуфинальных мероприятий в каждом регионе были определены списки лучших студентов по федеральным округам, а также отдельно в Москве и Санкт-Петербурге, а именно: Центральный — 21, Приволжский — 19, Сибирский — 17, Уральский — 17, Дальневосточный — 16, Южный — 14, Северо-Кавказский — 9, Северо-Западный — 9, а также Санкт-Петербург — 19 и Москва — 16.
Руководитель кубка по менеджменту «Управляй!», директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко отметил:«В этом году формат финала также претерпел небольшие изменения. Мы его проведём в очном формате, но участники будут распределены по 5 основным площадкам в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В личную оценку участника на полуфинале добавится новый формат тестирования и публичное выступление перед приглашёнными экспертами».
Новинкой третьего сезона кубка стала образовательная составляющая — она не влияет на результаты в конкурсе, но помогает студентам лучше подготовиться к заданиям. Последний образовательный дистанционный этап в этот раз проходит после отборочного и представляет из себя серию обучающих вебинаров с экспертами. В предыдущих вебинарах своими секретами делились победители и финалисты флагманского конкурса платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» — и представители крупных компаний.
Кубок поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат. Так, у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практике. Практику в таком формате прошли уже 639 студентов из 9 вузов по всей стране.
Кубок позволяет студентам и недавним выпускникам вузов развить личные и профессиональные компетенции, получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний, получить наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России», принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.
Цель Кубка «Управляй!» — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.
Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.
Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».