Ярославль, , 18:40 — REGNUM В Ярославской областной думе на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи представили концепцию комплексной безопасности «Ярославская область — территория безопасного детства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в заксобрании.

Заседание комитета Яроблдумы Duma.yar.ru

Концепцию представил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. В предложенном документе обозначены цели, задачи, перечислены угрозы безопасности несовершеннолетних на территории региона. Речь идет о ДТП с участием детей, травматизме и гибели при пожарах, безопасности детей на воде, семейно-бытовом насилии, безопасном и качественном питании, информационной безопасности и так далее.

«Реализация концепции позволит сконцентрировать усилия органов государственной власти области, местного самоуправления, общественных организаций на решении конкретных проблем безопасности и противодействия имеющимся угрозам», — отметил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

В разработке концепции приняли участие эксперты из сферы образования, медицины, правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, родительское сообщество.

«Ярославская область сможет стать территорией безопасного детства только нашими совместными усилиями. В кратчайшие сроки необходимо разработать и принять целый комплекс мер. Нам важно обеспечить плодотворное взаимодействие всех заинтересованных участников. Каким будет будущее нашей страны, нашей области, во многом завит именно от нас», — сказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Концепция была разработана по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Комитет принял решение обсудить концепцию на депутатских слушаниях.