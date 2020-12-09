Нью-Дели, , 18:34 — REGNUM Перекрыть все дороги в столицу пригрозили протестующие в Индии фермеры, пишет 9 декабря Hindustan Times.

Протестующие пообещали развернуть свою протестную активность по всей стране в течение пяти ближайших дней — к 14 декабря. Фермеры и крестьяне настаивают на том, чтобы власти Индии отменили три новых закона.

Так, Ракеш Тикаит, представитель Индийского союза крестьян, заявил:

«Мы не принимаем никаких поправок в законы, мы хотим полной их отмены».

Напомним, индийские власти приняли три новых аграрных закона. Нововведение направлено на то, чтобы убрать из торговой цепочки посредников, продающих товары на рынках Индии, и повысить прибыль самих производителей.

Фермерам таким образом предоставляется возможность продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке Индии. Но они видят в этом угрозу, считая, что на этом будут только сильнее наживаться перекупщики, а крестьяне разорятся.

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