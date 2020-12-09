Нижний Новгород, , 17:59 — REGNUM Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области Николай Теущаков задержан практически сразу после снятия с должности. 9 ноября Следственный комитет сообщил, что генерал-лейтенанта внутренней службы подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, задержанный брал долю со своих подчиненных, которые получили премии.

«В июле 2020 года подозреваемый, потребовал от поощряемых подчиненных сотрудников часть полученных ими денежных выплат в виде премий в зависимости от размера получаемого материального поощрения. Незаконно получив часть материальных премий, он использовал их для личных нужд», — сообщили в Следственном комитете.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Если его вина по части 1 статьи 286 УК РФ будет доказана, то ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Как пишут нижегородские СМИ, задержания коллег и заместителей Теущаков началось летом 2020 года и продолжались несколько месяцев.

«В июле силовики задержали главного экономиста областного ГУФСИН Александра Хохидру и начальника ФЭО Евгения Зюзина — они подозреваются в вымогательстве денег со своих подчиненных, выплаченных тем в качестве премий. В сентябре был задержан заместитель Теущакова Виталий Гудков, в ноябре — другой его заместитель Дмитрий Тарасов, а также главный инженер Дмитрий Муратов. Сейчас они проходят по делу, возбужденному по статье «Мошенничество», — сообщил NN.ru