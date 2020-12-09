Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM На реконструкцию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова направили более 3,1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги поступят из резервного фонда правительства в 2020 году и позволят заключить контракты на выполнение проектных и строительных работ. В дальнейшем на реконструкцию будет выделено дополнительное финансирование.

«Из-за недобросовестных подрядчиков реконструкция петербургской консерватории длится уже более шести лет. Историческое здание закрыто строительными лесами, а студенты и преподаватели теснятся в других помещениях», — уточняет пресс-служба правительства.

На проблему в сентябре 2020 года обратил внимание президент России Владимир Путин и поручил кабмину довести вопрос до конца.

Санкт-Петербургская государственная консерватория — один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Консерватория была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижёра Антона Рубинштейна. Среди выдающихся выпускников — Пётр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев.

Сегодня на шести факультетах и 29 кафедрах обучается более 1000 музыкантов-инструменталистов, дирижёров симфонического оркестра и академического хора, вокалистов, композиторов, музыковедов, режиссёров музыкального театра, балетмейстеров.

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