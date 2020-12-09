Москва, , 18:00 — REGNUM Российские производители лекарственных препаратов вышли на новый технологический уровень. Об этом 9 декабря заявила заместитель директора центра клинической фармакологии научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России Марина Журавлёва на онлайн-конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы хотим больше, лучше, выше, сильнее, но мы должны поддержать отечественного производителя. Потому что именно отечественный производитель — это та возможность обеспечения лекарственными препаратами всех тех, кто нуждается в этом», — сказала Журавлёва.

Развитие собственного производства лекарств на территории России отвечает интересам страны в плане обеспечения вопросов национальной безопасности, отметила эксперт.

«В чём преимущество отечественных производителей? Это наличие собственных производств по самым инновационным направлениям. Это генно-инженерная терапия, иммунобиология, это препараты клеточных технологий», — заявила Журавлёва.

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