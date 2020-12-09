Калуга, , 18:41 — REGNUM В Калужской области в 2020 году средняя стоимость рецептов на онкологические лекарства возросла на 8%, что связано с переходом на более современные схемы лечения с использованием дорогостоящих лекарственных препаратов, сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального министерства здравоохранения, в 2020 году за выпиской льготных рецептов обратились 7 тыс. 652 жителя области с онкозаболеваниями. Было выписано 50 412 рецептов. За этот период онкологические больные получили льготные специализированные препараты на сумму свыше 574 млн рублей.

На видеосовещании с регионами заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова отметила, что в последние месяцы был выявлен недостаток на отечественном рынке 26 наименований онкопрепаратов. В правительстве Российской Федерации создана специальная рабочая группа, в которую помимо представителей министерств и ведомств вошли эксперты. Задача группы — обеспечение рынка необходимыми онкопрепаратами. Руководству российских регионов поручено определить потребность в подобных препаратах на ближайшую перспективу.

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