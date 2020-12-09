Екатеринбург, , 17:54 — REGNUM Группе лиц, обвиняемых в жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, продлили арест на полгода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трое фигурантов уголовного дела пробудут в СИЗО до 27 мая 2020 года.

Обвиняемые вели себя развязным образом и устроили скандал, заявив, что из них якобы выбивали показания. Двое фигурантов дела потребовали замены своих адвокатов. Однако это ходатайство было отклонено.

Как сообщало ИА REGNUM, Каторгина пропала после выезда на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля. Позже её тело было найдено в одном из колодцев Екатеринбурга. Подозреваемых в убийстве поймали на территории Челябинской области. Двум из трёх фигурантов уголовного дела грозит пожизненное заключение.

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