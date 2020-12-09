Тюмень, , 17:34 — REGNUM В Тюменской области за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Умерли двое мужчин 57 лет, пациенты 53, 33 и 66 лет, а также женщина 62 лет. Все они скончались от лёгочно-сердечной или респираторной недостаточности на фоне вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

Всего в Тюменской области с начала пандемии скончался 151 пациент с COVID-19.