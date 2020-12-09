Липецк, , 17:33 — REGNUM В Липецкой области разрешили проводить новогодние копоративы в кафе при соблюдении мер профилактики коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Санитарные врачи предлагали полностью запретить все корпоративы в кафе и ресторанах, новогодние утренники, детские елки и театрализованные представления во всех организациях. Однако в оперативном штабе решили, что такие меры приведут к росту числа домашних и «подпольных» праздников, которые нельзя регулировать.

Запрет наложен на праздники в организациях и офисах и новогодние утренники. Корпоративы в кафе разрешат, но ужесточат контроль за работой общепита: во время таких праздников должна соблюдаться дистанция между столами, заполняемость зала, нельзя проводить дискотеки и караоке.