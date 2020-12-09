Ставрополь, , 17:32 — REGNUM Чиновников на Ставрополье проверят на наличие счетов и недвижимости за рубежом. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в пресс-службе главы региона по итогам рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с руководителем отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства края Юлианой Радченко.

Участники встречи обсудили работу по предупреждению и пресечению правонарушений коррупционного характера на Ставрополье. Губернатор, в частности, обратил внимание на исполнение правовых норм, касающихся запрета для должностных лиц на наличие зарубежных счетов и недвижимости.

«Прошу провести такой мониторинг в отношении государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», — поручил Владимиров.

Радченко доложила, что за 2019 — 2020 годы на Ставрополье в отношении чиновников и депутатов проведено более 700 проверок достоверности и полноты предоставленных ими сведений о доходах, расходах и имуществе. По ее словам, по результатам этой работы за последние два года в крае привлечено к ответственности 380 должностных лиц, уволено в связи с утратой доверия 13 человек.